Orne. Point Pub, SixOne, Skate Bird... Jérôme Verrier, l'entrepreneur aux mille idées

Jérôme Verrier aura 52 ans au mois d'avril. Une vie bien remplie à la tête de l'entreprise Point Pub à Alençon, mais avec aussi de multiples autres activités.

"Ma fille avait quatre mois, c'était une aventure"

Il est né à Château-du-Loir, dans la Sarthe. "Je n'étais pas très bon élève, je dessinais beaucoup dans les marges des cahiers", se rappelle Jérôme Verrier. Suite logique : l'école d'arts graphiques du lycée Cornu à Lisieux, où il rencontre celle qui deviendra son épouse. Elle est originaire de Mieuxcé. Ils débarquent donc dans la grande ville d'à côté, Alençon. Il y est salarié durant sept ans avant de se mettre à son compte en avril 2001, avec Point Pub. "J'avais l'emprunt de la maison à rembourser, ma fille avait quatre mois, c'était une aventure", se souvient-il. Il résume : "Beaucoup d'amis m'ont encouragé. J'ai débuté dans un petit local rue de la Sénatorerie. J'avais pas mal d'idées, les clients locaux m'ont fait confiance. Ça a été assez fulgurant, j'ai dû agrandir et faire un premier déménagement, puis un deuxième. Aujourd'hui, j'ai des clients sur toute la région ouest et la région parisienne, on a travaillé pendant plus de 12 ans pour la monnaie de Paris."

"J'ai l'air un peu bourru mais ce que j'aime, c'est l'humain et faire de belles rencontres"

Six personnes travaillent aujourd'hui à Point Pub. Rue Lazare-Carnot, il a fallu pousser les murs une, deux, puis trois fois. "On fait de la création mais notre point fort, c'est qu'on a l'équipement pour créer des décors de toutes les dimensions." Mais l'entrepreneur veut désormais surtout faire ce qu'il aime faire. "J'ai l'air un peu bourru mais ce que j'aime, c'est l'humain et faire de belles rencontres."

Outre Point Pub, Jérôme Verrier a créé la gamme de vêtements SixOne en 2013 (voir par ailleurs) mais aussi Hoot Editors, activité d'édition de photos de grand format, "très compliquée au niveau juridique". Mais l'entrepreneur ne s'est pas arrêté là. En réfléchissant à la manière de développer les ventes de photos en ligne, une autre idée a germé et The Skate Bird, une activité de skateboards décoratifs (lire par ailleurs), est née.

Des entreprises, un festival, un simulateur de conduite...

Point Pub, SixOne, Skate Bird prennent du temps, mais Jérôme Verrier en a encore trouvé pour lancer Stellans, gamme de papier peint. "On a tout le matériel pour le faire, on a même fait la Paris Design Week." Insatiable, Jérôme Verrier est le créateur du festival Lik'Orne, organisé dans l'enceinte du Conseil départemental, lieu où il voulait y implanter un magasin concept et exposer ses créations SixOne. Mais cela n'aurait pas suffi pour attirer la foule. Il a donc initié tout un festival, renouvelé durant plusieurs années avec des concerts live, atelier maquillage, chasse au trésor et même une tyrolienne longue de 220 mètres qui passait au-dessus du bâtiment. "Ça a été une très belle aventure. Aujourd'hui encore, il ne se passe pas une semaine sans que quelqu'un m'en parle." Jérôme Verrier a également imaginé un simulateur de conduite installé dans un Combi VW : "La passion a pris sur la raison", sourit-il. Depuis, il a cédé cette activité à une entreprise installée à Angers. Impatiemment, on attend la prochaine idée géniale de Jérôme Verrier…