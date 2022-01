Il y en a pour tous les goûts

Pour la musique, les Musicomanies, prévues le 17 octobre au théâtre des Cordes, ont été reportées au samedi 31 à 20h30. Les Musicomanies seront aussi sur scène les 6 mars et 29 mai 2010. Autre événement musical : l'Université désertique du printemps. Jean-Luc Therminarias revient avec un nouveau concert au théâtre d'Hérouville, le 27 avril à 20h30. Côté théâtre, d'ici la fin de l'année, trois pièces à ne pas manquer. TOÂ, une « pièce-bilan » pour Sacha Guitry, mise en scène par Thomas Jolly le 20 octobre à 20h30 et les 21 et 22 à 19h30 au théâtre des Cordes. A voir aussi, Questo Buio Feroce,.qui traite de la mort et du courage à l'affronter. Attendez-vous à être secoué le 8 décembre à 20h30 et le mercredi 9 à 19h30 au théâtre d'Hérouville. Le15 décembre à 20h30, les 16 et 17 à 19h30, autre ambiance avec Le rapport de Brodeck, au Théâtre des Cordes, une pièce dont l'action se situe après la seconde guerre mondiale. A ne pas manquer enfin, Tori no tobu takasa, un spectacle franco-japonais les 13 et 14 janvier à 19h30. Côté danse, notez Le roi penché du 9 au 14 novembre dans le cadre du Festival Les Boréales, It's only a rehearsal, les 23 et 24 novembre à 20h30 et danse théâtre avec Le recours aux forêts, création proposée du 16 au 20 novembre. Enfin il y aura du cirque avec, entre autres, Volchok, cirque trottola, les 9, 10, 12 et 13 novembre. Plus d'informations au 02 31 46 27 27 ou sur www.comediecaen.fr



