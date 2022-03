Elbeuf. Mama, Papa Carnaval: une création inédite au Cirque théâtre d'Elbeuf les 13,14 et 15 octobre 2016.

Fruit d'une longue maturation et après de nombreuses résidences en France, ce spectacle est présenté pour la première fois sur scène du 13 au 15 octobre 2016 au cirque Théâtre d'Elbeuf.

C'est le dernier né de la Cridacompany réunissant la comédienne et chanteuse Jur Domingo et le comédien et metteur en scène Julien Vittecoq. Cette fois le duo change de technique de création et chacun se choisit un partenaire de son sexe. Deux duos se développent alors conjointement, en résidences séparées avant d'entrer en résonance. Le sujet principal de ce spectacle est le corps. C'est un théâtre physique de duo dansé et de travail au sol.

Danse, théâtre et cirque

Burlesque mais aussi parfois cynique et pathétique, c'est un spectacle où se croisent trois disciplines: la danse, le théâtre et le cirque. Avec peu de texte, quelques chansons, sans décors, les comédiens ne conservent que l'essence de ces trois disciplines dans cette mise en scène poétique où l'humain est la préoccupation centrale.

Pratique. Le 13 octobre à 19h30, les 14 et 15 octobre à 20h30. Cirque théâtre d'Elbeuf. tarifs 6 à 16€. Tél. 02 32 13 10 50