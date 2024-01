Saint-Étienne-du-Rouvray. Le Lac des cygnes revu et corrigé façon cirque chorégraphié

Compositrice et chorégraphe, leader de la compagnie rouennaise L'Eolienne, Florence Caillon invente un moyen d'expression qui lui est propre.

Qu'est-ce que le cirque chorégraphié ?

"C'est une gestuelle hybride et singulière que j'ai imaginée il y a déjà 25 ans et qui est la marque de fabrique de la compagnie. Cette discipline mélange le vocabulaire circassien -sauts périlleux, tizga, flip flap- et le mouvement dansé. Dans Le Lac des cygnes, on retrouve du main à main, ou plutôt du jet de corps, car la voltigeuse est propulsée par son partenaire, et de l'accro-danse, qui mêle contorsion et équilibre sur les mains."

Que symbolise pour vous Le Lac

des cygnes ?

"Avec ce ballet, je m'attelle pour la première fois à une pièce de répertoire. Dans cette version, j'ai voulu m'interroger sur la relation d'amour, sa signification aujourd'hui à l'heure où les normes évoluent, mais aussi sur l'illusion amoureuse. La figure du cygne illustre aussi des préoccupations environnementales. C'est sous l'angle de la poésie que j'aborde ces thématiques. Sur scène, on retrouve six interprètes, autant d'hommes que de femmes, qui ont un costume commun, blanc ou noir, sans distinction de sexe. Ils font partie d'une même espèce, d'une même communauté. Il s'agit vraiment d'un corps de ballet où, chacun à égalité, a son heure de gloire."

Comment la partition est-elle revisitée ?

"Cette musique fait partie de l'inconscient collectif : elle est connue par tous, même si elle n'est pas toujours identifiée. Nous avons commencé par édulcorer la partition de Tchaïkovsky pour en extraire l'essence, puis la partition a été réarrangée. J'ai composé des contrepoints et des contre-mélodies pour étoffer cette base et tout un instrumentarium participe à la réécriture : cymbalum tzigane, ukulélé hawaïen et d'autres instruments traditionnels ou modernes. Le ballet n'a cessé d'être réécrit depuis sa création car c'est une œuvre toujours aussi vivante et inspirante."

Pratique. Vendredi 26 janvier à 20h30 au Rive gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray. 8 à 26€. 02 32 91 94 94