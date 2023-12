Calvados. Monseigneur Jacques Habert : "J'ai célébré une messe sans électricité, à la bougie"

Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, évoque ses meilleurs souvenirs de Noël.

Quel est votre programme pour les festivités de Noël ?

"Je vais célébrer la messe de minuit du 24 décembre à la cathédrale de Bayeux. On attend environ 800 personnes. Le lendemain, jour de Noël, je vais à l'EPSM de Caen, auprès des personnes en fragilité psychiatrique. Ce genre de moment offre plus de proximité et de spontanéité que dans une église."

Que représente Noël pour vous ?

"Quand je pense à Noël, je pense à ma famille et à mon enfance. Je me souviens de ce temps très joyeux avec les fameux cadeaux que l'on déballait le matin de Noël. Je me souviens aussi de la crèche, de la messe de minuit qui était très impressionnante."

Quels sont vos plus beaux souvenirs ?

"Dans la paroisse de Charenton, en région parisienne, j'ai un souvenir plutôt insolite. Au tout début de la messe, il y a eu une coupure d'électricité complète. On a tout fait à la bougie, sans sono et sans orgue. C'était difficile car la logistique ne suivait pas mais, en même temps, cette messe de Noël était d'une grande sérénité et d'une grande paix. Au diocèse de Séez, je me souviens aussi de la messe en période de Covid-19. Nous étions obligés d'être moins nombreux. La joie de Noël nous fait le plus grand bien. "

A quel moment une messe de Noël est-elle réussie ?

"Elle l'est quand on entre en contact avec le message que Dieu nous donne, c'est-à-dire la naissance de son fils, Jésus. C'est aussi quand les gens présents ont vécu une réelle fraternité. "

Quel message souhaitez-vous faire passer ?

"La fête de Noël, c'est Jésus qui vient sur Terre. En cette année 2023, la violence se déchaîne depuis le 7 octobre dernier. C'est le mot de paix qu'il faut construire, porter et de partager."