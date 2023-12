Rouen. Un repas de Noël avec les commerçants d'Armand-Carrel

Boucher, poissonnier, chocolatier, primeur, caviste… C'est bien connu, la rue Armand-Carrel est l'artère de Rouen la plus emblématique en ce qui concerne les commerces de bouche. Hormis le fromager qui a dû fermer ses portes à la suite d'un incendie, on y trouve à peu près tout ce qu'il faut pour se concocter un bon repas de fêtes, de l'entrée jusqu'au dessert.

Des délices en tout genre

La rue qui débouche sur la place Saint-Marc possède pas moins de trois caves à vin, trois charcutiers, trois traiteurs, deux primeurs et une poissonnerie. Tout ce beau monde semble vivre en harmonie ici, rue Armand-Carrel. "On s'entend très bien avec les commerçants", confirme Robin Tassel, vendeur à la cave de Bacchus, qui suggère, pour les fêtes, un vin pétillant ! "Ce sont des vins effervescents. Etant donné que les champagnes, ça monte très fort niveau prix, ça peut être chouette de faire une bulle d'autres régions voire d'autres pays !" Parmi les autres commerçants passionnés de la rue Armand-Carrel, on retrouve également la boulangerie de Christophe Cressent, élu meilleur ouvrier de France. Pour compléter vos achats, vous pouvez aussi profiter du marché Saint-Marc en contrebas, ouvert tous les mardis, vendredis, samedis et aussi les dimanches, où près de 200 exposants viennent présenter leurs produits.