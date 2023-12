Noël. Joséphine déambule dans le centre de Caen avec ses dragonneaux

Après un long sommeil, réveillez Joséphine, une dragonne autrefois terrible et cracheuse de feu, et promenez-vous avec elle dans les rues du centre-ville de Caen. Rassurez-vous, la marionnette de 7 mètres de haut a bien changé : elle autorisera vos enfants à monter sur son dos, à partir de sa queue toboggan. Ses dragonneaux, plus petits, se feront aussi un plaisir de les accueillir à bord. La déambulation est aussi sonore et musicale, l'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire de Joséphine.

Un spectacle qui promet d'être féerique. De quoi prolonger la magie des fêtes de Noël et occuper vos enfants pendant les vacances. Rendez-vous le mercredi 27 décembre, de 14h à 15h ou de 16h à 17h, place Pierre Bouchard.