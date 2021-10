Petits et grands sont, aujourd'hui 13 avril, invités à revêtir leur plus beau tee-shirt coloré, chapeau ou maquillage pour défiler dans les rues de la ville. Après cette déambulation dans Darnétal, la fête continue dans les jardins avec de la danse et de la musique. Rendez-vous est donné à 15h45 à la Maison de la Petite Enfance. Le cortège partira, à 16h, vers l'Hôtel de Ville de Darnétal.