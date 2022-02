Caen. Un carnaval pour les enfants malades au CHU

C'est une initiative lancée par la SPEPSC, l'association des étudiants en médecine de Caen (Calvados). Lundi 28 mai 2018, un carnaval a été organisé dans le service pédiatrique du CHU. De 14 heures à 16 heures, 12 enfants et adolescents malades ont été accueillis par une dizaine d'étudiants en médecine qui avaient organisé des ateliers créatifs pour l'occasion. "Les enfants ont confectionné des masques et des instruments de musique comme des bâtons de pluie et des maracas" expliquent Loraine Bou Abboud et Romane Requier, étudiantes en 3e année et vice-présidente de la corporation de médecine. "Les jeunes étaient ravis. Cela leur permet d'échanger avec des personnes proches de leur tranche d'âge et de sortir un peu de leur quotidien."

Les masques colorés ont été réalisés par les enfants hospitalisés. - Loraine Bou Abboud

Un événement fort

Mis en place pour la troisième année consécutive, l'événement est organisé par des étudiants volontaires, soucieux du bien-être des enfants en milieu hospitalier. "On voulait vraiment leur faire plaisir, on pense que ça a été une réussite grâce aux nombreux sourires qu'on a vus" s'enthousiasment Loraine et Romane. Et quand on leur demande si l'événement sera renouvelé l'année prochaine, la réponse est sans appel : "C'est un projet assez ancré et sympa à organiser donc il sera forcément reconduit l'an prochain. On voudrait passer plus de temps avec les enfants et proposer d'autres activités comme des jeux de société par exemple."