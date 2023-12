Vire Normandie. Deux hommes de 21 et 26 ans reçoivent des photos d'une mineure, nue et en sous-vêtements

Deux hommes âgés de 21 et 26 ans répondaient de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, au tribunal judiciaire de Caen jeudi 7 décembre. Seul le plus jeune était présent à l'audience, ainsi que la victime, accompagnée de son éducateur. Elle n'a pas souhaité s'exprimer.

Les faits ont eu lieu à Vire, en mai 2021. Un mois plus tard, un signalement est fait à la maison d'enfants. Les éducateurs sont avisés qu'une mineure de 15 ans placée dans ce foyer a envoyé des photos d'elle dénudée à deux majeurs. Le directeur interroge la jeune fille qui avoue avoir fait parvenir ces photos, en sous-vêtements et nue. Elle a hésité avant de le faire, car elle savait que ce n'était pas bien. Entendue par la police, elle dit que l'homme de 26 ans, qu'elle connaît bien, lui a demandé ces clichés. Elle a accepté pour "être tranquille" et parce qu'il est "gentil". Elle affirme avoir regretté son geste. Interrogé, le jeune homme reconnaît avoir reçu deux ou trois photos de la mineure, envoyées spontanément, car il ne lui a jamais demandé. Il a préféré les supprimer aussitôt.

A la barre, le prévenu de 21 ans reconnaît qu'il lui a demandé des photos. Il a connu la victime lorsqu'il était lui-même au foyer. Un jour, elle lui a téléphoné, proposant qu'il vienne la voir chez sa sœur et a ajouté : "Il y a même une place pour toi dans mon lit de deux personnes." Il explique qu'elle l'aguichait et, lorsqu'il a reçu les photos, il les a aussitôt détruites. Il travaille en CDI comme maçon, vit en couple et son casier judiciaire est vierge. L'homme absent, sans profession, a cinq mentions à son casier judiciaire pour vol, violences, conduite de véhicule sans permis et sans assurance. Dans son réquisitoire, la procureure demande pour le plus âgé une relaxe. Pour le plus jeune, elle requiert une amende de 500 euros sans inscription au fichier des délinquants sexuels. Elle sera partiellement entendue puisqu'après délibéré, les deux hommes sont relaxés, au bénéfice du doute.