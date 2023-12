[En images] Rouen. A l'Etabli de la sneaker, chaussures et accessoires ont une seconde vie

Entretenir des baskets blanches peut être un véritable calvaire pour leur propriétaire. Au bout de plusieurs mois, elles jaunissent et deviennent ternes. Bonne nouvelle, depuis août, une boutique spécialisée dans le nettoyage et la restauration de chaussures et sacs à main a vu le jour au 4 rue de l'Ecole à Rouen. Elle s'appelle L'Etabli de la sneaker et est dirigée par Julien Deschamps, 33 ans, originaire du Mesnil-Esnard, près de Rouen.

"Je ne pensais pas trouver un local"

En 2022, Julien proposait ses services de nettoyage place du 19 Avril 1944, devant l'enseigne All colors. Au fur et à mesure, il a eu de plus en plus de clients et, à l'été 2023, il a ouvert sa boutique. "Je ne pensais pas trouver un local et il y a eu l'occasion. Je me suis jeté dessus." Au quotidien, il restaure tout type de chaussures et sacs à main et personnalise des ballons de basket. Pour ce passionné de mode, "c'était important de proposer ce service. J'aime voir les gens avec des chaussures propres", souligne-t-il. Ce qui lui tient aussi à cœur dans l'étape du nettoyage, c'est d'"utiliser des produits français et écoresponsables". Pour bénéficier de ses services, il suffit de venir en boutique avec ce que l'on souhaite rénover et, selon l'état de l'objet, le spécialiste fixera un prix. Pour un nettoyage simple de chaussures par exemple, il faudra débourser 25 euros et ce, pour tout type de modèle.