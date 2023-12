Alençon. Des consultations spécialisées au futur Pôle de santé

La prochaine ouverture du troisième pôle de santé libéral ambulatoire (PSLA) d'Alençon, situé à la Providence, se précise. En plus des consultations qui doivent y être assurées par des médecins généralistes, une convention a été signée jeudi 7 décembre entre la communauté urbaine et l'hôpital : des médecins du Centre hospitalier intercommunal vont s'installer dans deux cabinets qui sont situés au premier étage du bâtiment. Ils y assureront des consultations en pédiatrie, gastro-entérologie, néphrologie, addictologie, ou encore en chirurgie viscérale, avec un accueil et un secrétariat, ainsi qu'une annexe du centre de prélèvements biologiques.

Ce nouveau pôle de santé est prévu pour ouvrir début 2024. Ce troisième PSLA à Alençon, situé dans le centre-ville et réparti sur une superficie totale de 1 270m2, abritera au total 21 cabinets. Baptisé Pôle de santé Simone Iff, en hommage à la militante féministe décédée en 2014, il est implanté sur le site de la Providence, dans l'ancien hôtel particulier du général Bonet, entièrement réhabilité et agrandi par une extension contemporaine.