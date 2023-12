Caen. Un clic = 1€ de jouets : au CHU, un Noël magique pour les enfants hospitalisés

A l'aide d'un simple clic, vous pouvez rendre magique le Noël des enfants hospitalisés au CHU de Caen. L'hôpital participe pour la quinzième année de suite à l'initiative "Noël magique".

Le principe est simple : vous cliquez sur ce lien, vous sélectionnez le CHU de Caen Normandie, vous rentrez vos coordonnés, et vous validez. Grâce à cette action, vous venez d'offrir 1 € de jouets pour les enfants. "La répartition des jouets se fait en fonction du nombre de votes que chaque hôpital a reçu : plus le CHU Caen Normandie reçoit de votes, plus il reçoit une part importante des jouets de la hotte", précise l'établissement.

Les enfants recevront ainsi les cadeaux le 25 décembre au soir. "L'an passé, le service de pédiatrie médicale de l'établissement a ainsi obtenu plus de 5 000 € de jouets (peluches, jouets d'éveils, éducatifs…)." Vous avez jusqu'au 24 décembre pour battre le record !