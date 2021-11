Les bons plans pour acheter des jouets d'occasion

Ce qui était généralement destiné aux plus modestes est devenu très tendance. A l’image de la clientèle de la 3e bourse aux jouets organisée à l’école Victor Lesage de Caen le week-end dernier.

Les 47 stands rassemblés sous le préau ont permis à chacun de trouver son compte, souvent pour une somme dérisoire. Crise oblige ou consommation plus "citoyenne" ?Une autre manière de faire ses achats de Noël est peut-être en train de naître. "C’est simple à organiser et tout le monde y trouve son compte" expliquent les organisateurs en insistant aussi sur l’aspect convivial de ce moment où les enfants se retrouvent et peuvent jouer aux marchands, les parents se rencontrer et les curieux faire des affaires."Des grands-parents viennent également acheter des jouets pour Noël", observe une maman vendeuse pour l’occasion.

Livres en quantité, jouets pour tous, anciens ou récents, pour petits et grands, le choix est varié. Et l’humour au rendez-vous dans la bouche d’une autre dame: "J’ai vu un monsieur acquérir un jeu que j’avais vendu l’année dernière" !