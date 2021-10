Une dizaine de voitures dégradée à Rouen

Très tôt ce matin, jeudi 14 avril, un individu a brisé les rétroviseurs de onze voitures, rue Saint Maur et Rampe Bouvreuil à Rouen. Un témoin a appelé la BAC qui, arrivée sur les lieux, a retrouvé un conteneur poubelle renversé et a pu constater les dégradation faites sur une dizaine de voitures. L'auteur des faits, un étudiant demeurant à Rouen, né en mai 1988, a été retrouvé un peu plus loin. Il était ivre et manifestement énervé suite à une déception sentimentale.