Voitures incendiées : "Dès qu'on me cherche, j'explose" !

Dans la nuit du 19 au 20 avril, un jeune père de famille rentre de soirée à pied. L’homme est saoul. S’il ne boit pas quotidiennement, quand il boit, il boit beaucoup. Et n’est plus le même... A Sotteville-lès-Rouen, il incendie trois voitures stationnées. L’une des victimes sort et assiste impuissante à l’incendie. Tandis que les policiers bouclent le secteur, l’un d’eux aperçoit l'homme tentant d’échapper au contrôle.

Il se défait maladroitement d’un autoradio. L’interpellation est musclée. L’homme s’énerve et se rebelle. Il est emmené au commissariat de Saint-Etienne-du-Rouvray. Peu après, un médecin passe l’ausculter en garde à vue. Il demande le transfert immédiat de l’inculpé à l’hôpital. En effet, le jeune homme a la mâchoire cassée et un tympan perforé.

Violences policières ?

Deux mois plus tard, le prévenu retourne en garde à vue. Il s’excuse et explique : "Je deviens fou quand j’ai bu. Dès que l’on me cherche, j’explose !" Le 2 octobre, il a indiqué aux juges "avoir été victime de violences policières", violences pour lesquelles une instruction est en cours. Le prévenu a été néanmoins condamné, pour rébellion et dégradation, à 2 ans de prison dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de 2 ans.