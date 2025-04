Rouen. Une quinzaine de personnes attaquent une épicerie au mortier et dérobent la caisse

L'attaque a été violente dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 avril à Rouen, rue Verte de la Motte à Rouen, vers 00h30.

Une quinzaine d'individus cagoulés, armés de barres de fer et de bombes lacrymogènes ont largement dégradé une épicerie de nuit, le Ballon d'or, indique la police. Ils ont dégradé la vitrine et l'intérieur de la boutique, en utilisant notamment des mortiers d'artifice. Deux jeunes de 17 ans, des clients de l'épicerie, ont été agressés et transportés blessés vers le CHU de Rouen. Le contenu de la caisse du magasin a été volé. A l'arrivée de la police sur place, les suspects avaient déjà pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour vol aggravé, violences aggravées et dégradations.

