Manche. 17 ans et déjà champion, Clément sait reconnaître 2 000 plantes

Il est déjà champion de Normandie de reconnaissance de plantes et il va tenter d'obtenir le titre national mercredi 6 et jeudi 7 décembre. Clément Couppey, 17 ans, est étudiant en production horticole au Campus Métiers Nature de Coutances. Il sera en compétition à Lyon, lors du salon des paysagistes professionnels, Paysalia.

30 plantes à reconnaître

Clément Couppey peut identifier 2 000 plantes, mais il avoue connaître les caractéristiques précises d'un nombre moins important de végétaux. Lors de la compétition à Lyon, Clément va se retrouver devant une table avec des photos, des feuilles, des fruits et autres bouts de rameaux. Il doit identifier les plantes, donner le nom français, le nom latin, les caractéristiques du sol où elles poussent, et leur utilisation possible. "C'est sous-coté, mais c'est une compétition qui est vraiment honorée dans notre filière", explique-t-il. Il poursuit : "J'y vais surtout pour me dépasser, pour savoir ce que je vaux."

Ce concours a surtout un but professionnel pour lui, "pour concevoir des jardins". Il analyse : "Pour être renommé dans le métier, il faut connaître beaucoup de plantes. Comme cela, un client qui arrive, on peut lui sortir un jardin complètement adapté à ce qu'il veut, à son sol et au climat. C'est cela qui me motive : rechercher toujours une plante un peu plus rare."

Pour se préparer, le jeune Manchois arpente les jardins. "Je ne suis pas du tout livres, assure-t-il. Je regarde, je me passionne, je recherche des végétaux. Quand il y en a qui me plaisent, je fais des recherches."