Caen. Pendant un mois, les enfants sont mis à l'honneur au Lux

La 26e édition du festival Enfants des Cinés au cinéma Lux de Caen se déroule du jeudi 7 décembre au mardi 2 janvier. Le programme est pensé pour tous les âges : de L'hiver d'Edmond et Lucy, quatre courts-métrages adaptés aux petits dès 3 ans, jusqu'au film Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki à partir de 10 ans. Les enfants auront le plaisir de retrouver Shaun le mouton mais aussi la Pat'patrouille sur écran géant. A partir du mercredi 27 décembre, il sera possible d'aller voir Wish - Asha et la bonne étoile, dernier né des Studios Disney. Le dimanche 7 janvier, à 16h, le film Le Royaume de Kensuke sera diffusé en avant-première. Des ateliers sont aussi organisés, en lien avec les projections : les enfants pourront fabriquer des décorations de Noël et des cartes de vœux ou réaliser une histoire avec l'illustratrice Alice Dufay. Pour les amateurs d'animation, un atelier doublage est prévu le jeudi 28 décembre à 14h, sur le film Porco Rosso.

Pratique. Plus d'infos sur cinemalux.org.