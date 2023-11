Noël. Promenade magique au milieu des arbres illuminés d'Harcourt

Envie de planer, de rêver, de vibrer ? Rendez-vous au domaine d'Harcourt du samedi 2 décembre au dimanche 7 janvier. Cette nouvelle édition du "Merveilleux" vous plonge dans un monde féerique peuplé d'animaux extraordinaires et de décors magiques. Sur un kilomètre, vous traverserez une succession d'arbres illuminés au gré d'effets sonores. Cette balade traverse un arboretum de onze hectares, considéré comme le plus vieux de France avec ses 2 000 arbres et ses 500 espèces.

Dix kilomètres de câbles ont été déployés pour l'occasion. C'est la société Spectaculaires – Allumeurs d'images, spécialisée dans la création d'environnements fantastiques, en conjuguant art et technologie de pointe, qui est à l'œuvre de cette édition 2023. "La fin du parcours promet d'être spectaculaire", nous assure-t-on. De quoi se reconnecter à la nature tout en se laissant flotter.