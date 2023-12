Alençon. Marchés de Noël, spectacles, concerts, marionnette géante

Les festivités à Alençon débutent vendredi 8 décembre, par l'inauguration des illuminations et l'ouverture du marché de Noël. La maison du père (et de la mère) Noël ouvre chaque mercredi, samedi et dimanche, rue aux Sieurs. Le Grand Cirque de Noël se produira samedi 9 à Anova et, le même jour, un concert aura lieu en la basilique. D'autres concerts auront lieu dimanche 10 à la Halle aux toiles et samedi 16 à l'auditorium. Les Féeries de Noël, avec art floral et animations pour les enfants, se tiendront dans la Halle au blé samedi 16 et dimanche 17 décembre. Samedi 23, une marionnette haute de six mètres déambulera à 18h place de la Magdeleine. La patinoire ouvrira ce même jour, Halle au blé, avec des sessions gratuites de 50 minutes.