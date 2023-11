Seine-Maritime. Deux blessés dans un accident entre trois voitures

Un accident de la circulation impliquant trois voitures s'est produit jeudi 23 novembre, vers 16h50 sur la RN31, au niveau de Martainville-Epreville. Six personnes sont impliquées. Parmi elles, une a été grièvement blessée et une autre plus légèrement. Elles ont toutes deux été transportées au CHU de Rouen. Les quatre autres ont été laissées sur place.

14 sapeurs-pompiers mobilisés

Pour cette intervention, 14 pompiers et une équipe du Smur de Rouen ont été mobilisés pour prendre en charge les victimes. La route nationale 31 a été barrée dans les deux sens pour garantir la sécurité de tous.