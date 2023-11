Seine-Maritime. Plan Hiver : comment le département se prépare-t-il à affronter le froid ?

Météo France nous a prévenus, une vague de froid va frapper l'ensemble de la France dans les prochains jours. La Seine-Maritime a donc lancé son plan hiver depuis vendredi 17 novembre. Pour maintenir une bonne circulation sur l'ensemble de son réseau routier, elle a ainsi mobilisé 30 équipes d'intervention au sein des cinq agences du territoire pour faire face aux intempéries dans des conditions optimales de sécurité.

En collaboration avec Météo France, le Département a mis en place une surveillance étroite des évènements climatiques pour réagir quasi instantanément avec des équipes d'astreintes 24h/24, 7 J/7 J. En plus de cela, un patrouillage d'observation et d'analyse des traitements de chaussée est réalisé pendant et à l'issue des interventions pour déterminer les conditions de circulation.

Le Département constitue chaque année un stock de 8 000 tonnes de sel, réparti géographiquement et dispose également de 16 stations à saumure permettant de constituer un mélange de sel et d'eau et d'alimenter toutes les unités d'épandage pour une meilleure efficacité du traitement des chaussées. Chacune des 30 équipes dispose d'un camion équipé d'une saleuse permettant l'épandage. Des patrouilles seront effectuées la nuit pour se prémunir du verglas.

Le réseau routier départemental est de 5 800km en Seine-Maritime. Autant de raisons de prendre soin du réseau aussi bien que des utilisateurs. Une chose qu'a bien comprise la Seine-Maritime.