Greffe du larynx. Des chirurgiens du CHU de Rouen participent à une opération inédite en France

C'est la première fois qu'une telle opération est pratiquée en France et, jusqu'ici, seules trois du genre avaient été officiellement recensées dans le monde. Une greffe de larynx a eu lieu samedi 2 et dimanche 3 septembre, aux Hospices civils de Lyon. Une intervention qui aura duré 27 heures en cumulé, du prélèvement jusqu'à la transplantation.

Une équipe de 14 chirurgiens

Au total quatorze chirurgiens y ont participé, dont deux chirurgiens du CHU de Rouen, le professeur Jean-Paul Marie et le docteur Sophie Deneuve. Le premier est chef du service ORL au CHU de Rouen. Il a notamment "mis au point une technique totalement innovante susceptible de pallier le problème de la réinnervation laryngée, toujours non résolu à ce jour", explique le CHU de Lyon. La "réinnervation laryngée" consiste notamment à reconnecter différents nerfs du cou et du diaphragme au système nerveux défectueux du larynx endommagé.

"La patiente va bien"

Résultat de l'opération : une vingtaine d'années après l'avoir perdu, la patiente de 49 ans pourrait, dans les prochains mois, retrouver durablement l'usage de la parole d'après l'établissement lyonnais. Souffrant d'une sténose du larynx à la suite d'un arrêt cardiaque, la patiente ne respirait plus que par une trachéotomie, sans possibilité de parler, et ce depuis une vingtaine d'années. "Quelques jours seulement après sa greffe, elle a pu, à nouveau, prononcer quelques mots", précise le CHU de Lyon. Deux mois après l'intervention, la patiente va bien. Elle a pu rentrer chez elle et poursuit sa convalescence après une semaine de soins intensifs et 45 jours d'hospitalisation qui ont suivi l'opération. Si les résultats sont encourageants, "il faudra attendre une année complète pour s'assurer de la réussite définitive de sa transplantation", explique l'hôpital.

"Tout s'est passé mieux que je n'aurais pu l'imaginer, comme dans une symphonie parfaitement orchestrée", relate le professeur Ceruse, chef du service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital de la Croix-Rousse, qui a dirigé l'intégralité des 24 heures effectives d'opération. La greffe du larynx, cet organe du cou qui intervient dans la respiration, la déglutition et la phonation (parole), reste rarissime. La première remonte à 1998 à Cleveland aux États-Unis. Celle réalisée à Lyon est la 4e recensée dans le monde.