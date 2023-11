Normandie. Gelée matinale et vent glacial : les températures en chute libre

La semaine du lundi 20 au dimanche 26 novembre devrait être glaciale. Les températures seront en chute libre sur l'ensemble de la France avec le retour des gelées et des chutes de neige particulièrement à partir du jeudi 23 novembre. Mais qu'en est-il pour la Normandie ? Et bien en effet, les températures baissent drastiquement mais pas de quoi affoler les thermomètres.

Dès mercredi 20 novembre au petit matin, il faudra bien gratter les parebrises des voitures mais globalement, les températures restent clémentes pour un mois de novembre. Les minimales seront de 6°C dans une grande partie de l'Eure et à Rouen. Neufchâtel-en-Bray aura la température la plus basse avec 4°C. Dans la journée, les températures grimpent à nouveau avec un timide 12°C à Fécamp et au Havre. La journée du jeudi 23 novembre devrait être douce également.

En réalité, c'est dans l'Est de la France que le climat va se faire beaucoup plus continental avec des températures en dessous de 0°C. Pour la Normandie, pas de températures négatives prévues mais un week-end relativement frais avec une température de 2°C accompagnée d'un beau ciel ensoleillé. On reste tout de même en dessous des normales de saison puisqu'à cette période, 5°C le matin et 10°C l'après-midi serait acceptable.

Le froid va progressivement s'installer au cours des semaines à venir pour réellement prendre ses quartiers. Pas de neige en vue cependant, il faudra encore un peu patienter pour cela.