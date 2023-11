Place du commerce. Quelques nouveautés à Rouen et ses environs

Rouen, Le Grand-Quevilly et Mont-Saint-Aignan : trois nouvelles boutiques pour trois lieux de la métropole viennent d'ouvrir, pour le plus grand plaisir des amateurs de café et de cuisine exotique.

Café et poke bowls

Avis aux amoureux de bon café, deux boutiques originales viennent de se lancer dans l'agglomération. D'abord du côté de Rouen, la boutique Anne Caron, située en plein centre-ville, rue Rollon, vous propose tout un assortiment de café de spécialité ainsi que du chocolat pour les plus gourmands. Direction Le Grand-Quevilly, cette fois-ci, avec la franchise Tutto Capsule qui fait son arrivée sur la zone commerciale du Bois-Cany. Vous y trouverez tous types de capsules de café et même des machines à café si vous n'êtes pas encore équipés. Enfin, le restaurant Bohébon situé à la Vatine de Mont-Saint-Aignan vous fera voyager dans le Pacifique avec ses poke bowls, spécialité hawainne et désormais spécialité de la maison Bohébon.

