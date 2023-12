Orne. Sylvain Delye, prof, agriculteur, et désormais président

La situation des agriculteurs de l'Orne n'est pas aussi florissante qu'on pourrait l'imaginer.

Situation mitigée

"On dit que quand les paysans ne se plaignent pas, c'est que tout va très bien", sourit le président départemental de la FDSEA de l'Orne. "Dans l'Orne, la situation des agriculteurs est très variable selon les filières dans lesquelles ils produisent. Je pensais que la situation était bien meilleure qu'il y a deux ou trois ans. Mais quand on regarde les chiffres, ça n'est pas forcément le cas", déplore Sylvain Delye.

Successions compliquées

Le nombre d'agriculteurs de l'Orne qui sont en difficulté a doublé. "Certains vont bien et tant mieux pour eux, mais à l'heure où la moitié de nos agriculteurs atteignent l'âge de la retraite, pour que des jeunes prennent la suite, il faut que les fermes soient rentables et dégagent un revenu décent. Entre les cours mondiaux des matières premières et les charges qui augmentent, ça n'est pas gagné."

L'effondrement de la filière bio

"La filière bio souffre vraiment, elle avait fortement progressé pendant la Covid, mais tout est très vite retombé, le monde d'après est revenu comme celui d'avant.". Au moment de cette entrevue, Orne et Calvados préparaient conjointement une campagne de communication sur les marchés, pour inciter les consommateurs à consommer bio à l'occasion des fêtes de fin d'année.