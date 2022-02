Alençon. Les agriculteurs se rappellent au bon souvenir d'Emmanuel Macron

La FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) et les JA (Jeunes agriculteurs) avaient appelé leurs troupes à se remobiliser, les 21 et 22 octobre 2019. En cause : l'absence de réponse du président de la République, Emmanuel Macron, sur leurs préoccupations du moment : l'agri-bashing, dont ils se sentent victimes, mais aussi concernant la signature d'accords commerciaux internationaux (Mercosur et Ceta), dans lesquels ils se sentent floués. D'autant qu'un an après les États-Généraux de l'alimentation, ils ne voient pas leurs revenus augmenter, malgré les promesses faites à l'époque…

La psychose de l'agri-bashing s'amplifie même chez les agriculteurs de l'Orne, dont certains ont vu ces derniers jours leur exploitation survolée par des drones… Depuis l'incendie de trois poulaillers dans le Perche, certains organisent des rondes de surveillance, la nuit, sur leurs exploitations…

Les agriculteurs ont peint leur banderole devant la préfecture de l'Orne. - Eric Mas

Trop, c'est trop, d'où le rappel à l'ordre fait à Emmanuel Macron. Symboliquement, une dizaine d'agriculteurs se sont retrouvés mardi 22 octobre 2019, en fin de matinée, devant la préfecture de l'Orne, où ils ont déployé une immense banderole : "Macron, réponds-nous ! "…

Anne-Marie Denis, présidente de la FDSEA61, explique les revendications des agriculteurs aux médias. - Eric Mas

Anne-Marie Denis, présidente de la FDSEA de l'Orne :

