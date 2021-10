RSI : Christophe Bouillon alerte Baroin

Le député-maire de Canteleu a adressé à une lettre à au Ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, lui demandant de trouver une réponse pour mettre fin aux dysfonctionnements souvent constatés au sein du régime social des indépendants (RSI).



Il avait déjà alerté son prédécesseur, Eric Woeth, en mai 2010. En cause : la mise en place en janvier 2008 d'un guichet unique, qui aurait compliqué les démarches des artisans, commerçants et travailleurs indépendants. Ces derniers sont parfois contraints de régler des cotisations aux montants fantaisistes et souvent inexpliqués, le manque d'information faisant cruellement défaut.

A cette époque, il lui avait été répondu que les problèmes rencontrés seraient résolus en fin d'année 2010.