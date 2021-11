Martine Aubry : un "espoir" selon Bouillon

"Je me réjouis de l'annonce de la candidature de Martine Aubry à la primaire organisée par le Parti Socialiste. Elle a pris ce matin l'engagement de la victoire en 2012. Depuis son élection comme Première Secrétaire, au travers de son mandat de Maire de Lille et de Présidente de la Communauté urbaine de Lille, Martine Aubry a prouvé sa capacité à remettre le Parti Socialiste au travail, à faire adopter notre projet présidentiel à l'unanimité, à rassembler la Gauche autour d'un projet et au service de tous les Français.

"Au travers de ces actions, Martine Aubry a prouvé sa capacité à faire jouer le collectif pour accélérer la transformation et la rénovation, du Parti Socialiste, de sa ville, de son agglomération. Martine Aubry est ainsi la candidate du rassemblement, de l'expérience et du changement. Sa candidature porte un espoir. Elle veut rendre à la France sa force, sa sérénité, son unité et redonner à chacun le goût de l'avenir et l'envie d'un destin en commun".