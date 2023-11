Calvados. Le collège de Ouistreham bientôt renommé Léon-Gautier ?

Et si le collège de Ouistreham portait le nom de "Léon Gautier" ? Selon nos informations, cette demande aurait été formulée par Elisabeth Cadot, la nouvelle principale du collège Jean-Monnet, à la suite du décès du dernier survivant du commando Kieffer en juillet dernier. Elle en a informé le maire Romain Bail lors de brefs échanges au sein de l'établissement. "Aucune décision n'a été prise du côté de la collectivité. Dans tous les cas, si cela devait se faire, il faut avoir l'accord du Département du Calvados et de l'académie de Normandie", souffle l'édile, qui ne se prononce ni pour, ni contre. Néanmoins, il faut rester vigilant dans la réflexion. "Il y a déjà une école Léon-Gautier à Colleville-Montgomery et le stade Philippe-Kieffer à Ouistreham. Il faut rester cohérent", ajoute Romain Bail, qui avait d'ailleurs déjà annoncé qu'une rue de la commune devrait bientôt porter le nom de Léon Gautier, héros du Débarquement. Cette proposition devrait être formulée "proche du 80e anniversaire du Débarquement", souffle-t-il. Affaire à suivre…