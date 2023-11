Terrorisme. Armée de terre, Marine nationale… Un exercice d'ampleur au large de la baie de Seine

Un exercice de grande ampleur s'est déroulé mercredi 8 et jeudi 9 novembre, au large de la baie de Seine, mobilisant environ 600 personnes ainsi que dix hélicoptères ou avions de la Sécurité civile, de la Marine nationale, l'Armée de terre, des douanes et de la gendarmerie. Il s'agissait de s'exercer en conditions réelles à intervenir en mer en cas d'acte malveillant, comme une prise d'otage ou un acte de terrorisme maritime.

Un "très haut niveau de réalisme"

Cet exercice, baptisé Antifer, a notamment mobilisé le ferry Barfleur de la Brittany Ferries, avec, à bord, plus de 200 personnes jouant les passagers. "Le scenario a volontairement intégré un très haut niveau d'intensité et de réalisme, indique la préfecture maritime de la Manche et Mer du Nord dans un communiqué. Ces exercices de grande ampleur permettent aux unités maritimes et aériennes, aux formations interarmées spécialisées et aux administrations concernées de se préparer et de s'entraîner ensemble à intervenir, en mer." Le remorqueur Abeille Liberté et le patrouilleur Pluvier étaient également en action, ainsi qu'un patrouilleur de la Royal Navy, le Tyne. Marins-pompiers, sapeurs-pompiers ou SAMU ont été également été mobilisés.

Le port du Havre sollicité

Commencé en mer, cet entraînement s'est achevé à quai, dans le port du Havre, ce qui a permis de tester le déroulement complet d'une procédure de transfert d'autorité entre le préfet maritime et le préfet de la Seine-Maritime, c'est-à-dire l'autorité terrestre. Les équipes d'Haropa Le Havre ont également été mobilisées. A terre, un exercice de Sécurité civile a été joué au travers de la prise en charge de victimes, en intégrant les aspects judiciaires.

Organisé par le centre opérationnel de la Marine à Cherbourg, cet exercice d'ampleur a mobilisé de nombreuses unités du ministère des Armées, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice.