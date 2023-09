[Photos] Le Havre. Pourquoi les pompiers s'exercent-ils à bord du ferry Cotentin ?

Un exercice incendie s'est déroulé jeudi 21 septembre, à bord du ferry Cotentin de la Brittany Ferries, au Havre. Il vient clôturer une formation de quinze jours organisée par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), en partenariat avec le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Il s'agit de former des chefs de groupes spécialisés en intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB).

Premier briefing après avoir recueilli les principales informations.

Le scénario du jour : un départ de feu dans une cale située sur l'un des ponts inférieurs. "Notre mission première était le sauvetage d'un membre de l'équipage manquant à l'appel. Puis, il a fallu évaluer le volume et procéder à l'extinction du feu", relate Jean-François Ermeneux, sapeur-pompier professionnel au centre de secours Le Havre Sud.

Un environnement difficile

L'exercice permet aux pompiers en intervention de mieux appréhender l'environnement maritime. "Il y a des contraintes de cheminement à bord du navire, mais aussi des contraintes thermiques car les parois métalliques réfléchissent la chaleur, les températures sont très élevées", détaille le capitaine Vincent Hello, référent départemental IBNB en Seine-Maritime.

Les stagiaires venaient de Seine-Maritime mais aussi de la Vendée, du Finistère, de la Loire-Atlantique ou du Calvados.

C'est la première fois que cette formation, habituellement prodiguée dans la cité phocéenne, est délocalisée au Havre. "On découvre un milieu portuaire très différent, à Marseille il y a moins d'entreprises, de risques chimiques, note le major Olivier Guérimand, du bataillon des marins-pompiers de Marseille. C'est enrichissant à tous les niveaux."