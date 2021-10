Cent ans d'affection

Chargé de recueillir les animaux en détresse, abandonnés à leur propre sort depuis près d’un siècle, la SNPA ouvre ses portes. D’une capacité d’accueil de 110 chiens et 60 chats, le refuge est complètement débordé. “Il est arrivé qu’on nous amène cinq à dix chiens dans la journée, nous refusons tous les jours des abandons”, explique Michel Bénard, secrétaire général adjoint de l’association, actif depuis sept ans au sein de la SNPA.

“J’ai honte pour l’homme”

Devant l’interdiction de recueillir directement les animaux errants dans la rue, l’association doit attendre que les communes ou les services de police les amènent au refuge. “Parfois, une personne abandonne son chien en l’attachant au poteau devant nos locaux, car nous ne pouvions pas le reprendre”, ajoute Michel Bénard.

En collaboration avec la clinique vétérinaire de Saint-Étienne-du-Rouvray, la SNPA soigne et vaccine ses petits protégés et propose des tarifs très intéressants pour adopter chiens ou chats. Plus précisément, 153€ pour l’adoption d’un chien et 70€ pour celle d’un chat. Dans une situation financière instable, la SNPA, en déficit tous les ans, ne reçoit quasi aucune subvention, excepté 4 000 € par an du Conseil général destiné à aider les personnes en difficulté. Souvent victime de violence, les animaux arrivent régulièrement au refuge dans des états graves. “Ils reflètent notre société, ils subissent notre monde de violence. Et le pire dans toutes ces histoires, c’est que la justice ne fait rien”, indique le secrétaire adjoint de l’association.

Punie par la loi, le mauvais traitement des animaux peut aller jusqu’a 750 € d’amende.

Entre tragédie et belles histoires, le refuge de la SNPA est un oasis de paix pour nos amis à quatre pattes.