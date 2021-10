Cinéma : un César arrive à Rouen

Du 6 mai au 3 juillet, l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma vient à la rencontre du grand public, des exploitants de salle, et des Académies de Cinéma du monde entier, dans 19 villes, et 7 pays, pour la 5e édition des Nuits en Or. La tournée des César démarrera par Rouen, à l’Omnia République. Vendredi 6 mai, un lauréat des César débattra avec le public : Michel Leclerc (César du meilleur scénario original pour "Le nom des gens"). Quelques uns de ses courts métrages seront projetés. Début à 14 h, entrée libre et gratuite.