Livre. Ma vie sans gravité, l'autobiographie du spationaute normand Thomas Pesquet

On le connaît spationaute. On le sait doué pour des photos qui invitent au rêve depuis la station spatiale internationale (ISS), qui ont donné naissance à deux ouvrages. Le Seinomarin Thomas Pesquet se livre cette fois davantage.

Mercredi 18 octobre, son nouvel ouvrage Ma vie sans gravité, chez Flammarion, sera disponible dans toutes les bonnes librairies. Une autobiographie dans laquelle il partage les coulisses de ses missions, ses impressions, ses peurs ou encore sa découverte d'une planète aussi belle que fragile lors de ses séjours dans la station spatiale internationale.

Autobiographie ou roman d'aventures ?

C'est aussi l'occasion de raconter comment l'on devient le plus jeune Français à avoir voyagé dans l'ISS, le seul à en voir été le commandant, et finalement, comment l'on devient l'une des personnalités préférées de Français. "C'est l'histoire de toute la trajectoire qui m'a emmené depuis ma jeunesse en Normandie jusqu'aux pas de tir à Baïkonour et à Cap Canaveral", raconte-t-il dans une vidéo de promotion.

Une autobiographie qui est presque un roman d'aventures, notamment lorsque le Normand décrit minute par minute les instants qui précèdent son premier décollage.