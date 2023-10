Cherbourg. Procès de 12 membres d'Argos : le porte-parole du collectif arrêté au tribunal avec un poing américain

Lundi 16 octobre, a eu lieu la comparution immédiate de 12 militants du collectif communautaire Argos ayant manifesté début septembre devant le domicile de la mère d'Oumar N., suspect du viol et d'actes de barbarie sur une jeune femme de 29 ans à Cherbourg. Les prévenus sont poursuivis pour provocation non suivie d'effet à commettre un crime ou un délit et deux d'entre elles le sont également pour détention d'une arme de catégorie D sans motif légitime.

Vers 9h15, Benjamin, le porte-parole de ce groupe venu assister à l'audience, a été contrôlé au portique de sécurité situé à l'entrée de la juridiction pénale par l'agent de sécurité du tribunal judiciaire en possession d'un poing américain.

Placé en garde à vue

Au moment de la sonnerie lors du passage au portique, le jeune homme a dans un premier temps voulu sortir du tribunal pour se débarrasser de l'objet en question avant finalement de s'arrêter et d'être rattrapé par l'agent et les policiers. Il s'est laissé faire et a finalement montré le poing américain qui était à l'intérieur de son manteau.

• Lire aussi. Viol barbare à Cherbourg. "Mégane continue d'avancer sur le chemin de la guérison", assure son père

Selon la législation, cette arme de catégorie D est en vente libre pour les personnes âgées de plus de 18 ans. En revanche, son port hors de son domicile est interdit sans motif légitime. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Le procureur de la République Pierre-Yves Marot a fait allusion à cette scène durant la comparution immédiate des 12 prévenus qui a suivi : "Est-ce normal de se balader avec un couteau ? Est-ce normal de se balader avec un poing américain (NDLR : objet qui ne faisait pas partie des armes retrouvées dans les véhicules des 12 suspects) ?"