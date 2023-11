Briouze. Pendant des années, il a relevé les températures matin et soir : Michel Leprince, roi de la météo

Lui qui a relevé les températures durant toute sa vie constate qu'un certain dérèglement a toujours existé.

Michel Leprince tourne les pages manuscrites des cahiers étalés sur la table devant lui : "Une année, on a eu jusqu'à 44°C." Et quelques pages plus loin : "On a aussi eu des années très froides. À l'époque, on récoltait le grain avec des faucilles et ensuite, on allait au moulin. Une année, il ne pouvait pas fonctionner et écraser le grain pour faire de la farine durant l'hiver, car la rivière était gelée." Michel retrouve la date du 8 mai 1923 dans les archives de son prédécesseur, quand "la région entre Domfront et Briouze a été traversée par un cyclone qui a fait de gros ravages".

De la neige le 1er mai 1945

En 1945, "on a eu trois mois de chaleur en février, mars, avril. Et le 1er mai, il a fait -6°C, on a eu 80 centimètres de neige. Quand on regarde les cernes dans les troncs d'arbres, celles de cette année-là sont à peine visible. Celles de 1946 sont aussi à peine visibles, mais cette année-là, c'était une invasion de hannetons qui ont mangé toutes les feuilles des arbres". Pour ne pas oublier cette anecdote, ni plein d'autres, Michel rédige une synthèse de chaque année écoulée, qu'il conserve très précieusement dans un cahier. Et de conclure avec philosophie : "On parle beaucoup en ce moment des accidents du climat, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans notre région nord-ouest, on n'est pas si mal"