Nécrologie. Ancien président de la Région Basse-Normandie, René Garrec est mort

L'ancien président de la Région Basse-Normandie, René Garrec, est décédé dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 octobre 2023.

Député UDF de 1988 à 1997 puis sénateur de 1998 à 2014, il avait rejoint l'UMP en 2002.

René Garrec lors d'une interview au micro de Radio Manche, devenue depuis Tendance Ouest.

Conseiller départemental du Calvados puis conseiller régional de Basse-Normandie, il avait été élu à la tête de cette dernière collectivité en 1986.

En 2004, l'homme politique avait été battu par le socialiste, Philippe Duron.

René Garrec avait 88 ans.

De nombreux hommages

Sur les réseaux sociaux, les hommages de la classe politique normande se succèdent, à commencer par celui de l'actuel président de la Région Normandie Hervé Morin : "J'apprends avec tristesse le décès de René Garrec, qui fut président de la Région Basse-Normandie durant 18 ans. Je salue son engagement et son action au service de notre territoire et de notre pays dont il fut parlementaire. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches."

Laurent Beauvais, ancien président socialiste la Région Basse-Normandie de 2008 à 2015, a lui publié : "J'ai été dans son opposition à l'abbaye aux dames de 1998 à 2004 . J'ai signé avec lui (j'étais président de l'intercommunautaire à l'époque des drames industriels) le contrat de site d'Argentan peu avant les élections régionales qui allaient voir la victoire de la gauche en Basse Normandie avec Philippe Duron. Nous avions des sujets d'intérêts communs dans le domaine de la recherche autour de Ganil et Cyceron à Caen qu'il a contribué à développer. Mais il n'était hélas pas favorable à la réunification !!! Dernier président de la Basse Normandie je lui rends Hommage et adresse mes doléances à sa famille (sic)".

Dans l'Orne, la sénatrice centriste Nathalie Goulet rappelle : "Il a été notre collègue au Sénat. Mes condoléances à sa famille et à ses amis."