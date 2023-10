Le Havre. MSC lance ses croisières d'hiver avec le paquebot Euribia, propulsé au gaz

Il est reconnaissable à sa coque, ornée d'animaux marins et du mot-dièse #savethesea ("sauver la mer"). Le paquebot Euribia est en escale inaugurale jeudi 12 octobre, au Havre, à l'occasion du coup d'envoi de la saison hivernale de MSC Croisières. Jusqu'en avril 2024, la compagnie a programmé vingt-six escales avec embarquements dans la cité Océane, pour des voyages en direction des grandes villes d'Europe du Nord.

Moins d'émissions

Pour cette troisième saison hivernale au Havre, c'est donc l'Euribia, un paquebot propulsé au gaz naturel liquéfié, qui est affrété par MSC. "C'est automatiquement 20 % de CO 2 en moins par rapport à un bateau propulsé au fioul et la suppression des particules fines, de 99 % des oxydes de soufre et 85 % des oxydes d'azote", détaillait Patrick Pourbaix, directeur général de MSC Croisières France, en avril dernier. Dans les ports équipés, le paquebot peut se raccorder aux quais et ainsi couper ses moteurs, en escale. Au Havre, les travaux d'électrification sont en cours.

"Ce n'est pas la réponse ultime, on continue à travailler pour une croisière plus durable. Mais les moteurs de l'Euribia sont d'ores et déjà capables de brûler d'autres gaz, comme des biocarburants", poursuit Patrick Pourbaix. L'Euribia a justement réalisé une croisière au bio-GNL en juin dernier, à l'occasion de son baptême.

Le bateau est également équipé d'un désalinisateur d'eau de mer, qui couvre tous les besoins courants des 6 330 passagers, et d'un système de traitement des eaux usées.

Près de 5 000 passagers avaient embarqué au Havre sur les bateaux de la compagnie MSC, sur la saison hivernale 2022-2023, malgré plusieurs départs annulés en raison des grèves des agents portuaires contre la réforme des retraites.