[Dossier] Le Havre. Avant le nouveau terminal, la croisière en plein boom

"Wilkommen !" Stationné place Perret, Bouna Diarra, cofondateur de Bee Le Havre, accueille les croisiéristes allemands du paquebot AIDAPrima. Voilà sept ans que la société havraise propose des visites audioguidées de la ville, à bord de son minibus jaune. "Il n'y avait qu'une centaine d'escales maritimes lors de notre lancement. En 2023, on annonçait 192 paquebots au début de l'année, cela a presque doublé", se réjouit le chef d'entreprise. En réalité, le nombre de paquebots attendus a été revu à la baisse, avec notamment seize annulations liées à un retard de chantier et une dizaine d'escales annulées en raison des grèves contre la réforme des retraites. Mais l'année s'annonce tout de même exceptionnelle, selon Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de Le Havre Seine Métropole en charge du tourisme : plus de 150 escales, "c'est un record absolu. On devrait atteindre les 400 000 passagers, en 2023." L'objectif affiché pour 2030 est d'atteindre les 600 000 voyageurs en escale, à la faveur du nouveau terminal croisières, dont les travaux débuteront à la fin de cette année.

Le bus jaune de Bee Le Havre fait le plein quand les croisiéristes sont en ville.

Être tête de ligne, un enjeu

Désormais, Le Havre accueille des navires toute l'année, notamment celui de la compagnie allemande AIDA. L'hiver, son paquebot si caractéristique, avec un visage peint sur la coque, est désormais rejoint par le MSC Virtuosa, de MSC Croisières, qui propose depuis deux ans des embarquements réguliers depuis Le Havre. À partir de la fin juin, c'est un tout nouvel acteur, la Compagnie française de croisières (CFC), qui proposera des escales au départ du Havre, avec son paquebot Renaissance, aux faux airs du France. "Les embarquements et débarquements au Havre sont un de nos objectifs, poursuit Jean-Baptiste Gastinne. Quand les gens démarrent leur croisière ou la terminent quelque part, les retombées économiques et sociales sont plus importantes encore." Ce développement, auquel s'ajoutent les 192 escales fluviales sur la Seine, favorise notamment les voyagistes, autocaristes ou sociétés de taxis. "C'est une sécurité, avec du travail touristique régulier. La Normandie attire de plus en plus de monde", constate Louis Mazars, directeur commercial de l'entreprise yvetotaise Hangard, qui emploie 220 salariés, entre ses sept agences de voyages et sa société d'autocars. Bouna Diarra, de Bee Le Havre, le rejoint : "La ville du Havre devient une destination touristique à part entière." Bien référencée sur les réseaux sociaux, la société au bus jaune enregistre même des réservations de croisiéristes "avant même les escales". Si les croisières maritimes sont "plus aléatoires" pour l'autocariste Hangard que le fluvial, "elles ont l'avantage de dynamiser des périodes plus creuses". Le marché au départ du Havre est encore en développement, mais constitue "une nouvelle offre de proximité qui rend le voyage plus simple et permet de rassurer la clientèle". Y compris sur une gamme plus luxueuse, avec la Cunard, qui affrète le célébrissime Queen Mary 2. Le paquebot embarquera 600 passagers au Havre, vendredi 19 mai, pour un voyage transatlantique vers New York.

Autocaristes, taxis, guides… Ce sont les retombées possibles de la croisière.