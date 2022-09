Le Havre. Avec la nouvelle Compagnie française de croisières, comme un air du France

Connaissez-vous le vintage moderniste ? C'est ce style un brin rétro qui définit la ligne directrice de la nouvelle Compagnie française de croisières (CFC), fondée par Clément Mousset et Cédric Rivoire-Perrochat. Elle proposera, à compter de février 2023, vingt itinéraires au départ et à l'arrivée du Havre, à bord de son paquebot Renaissance. Le navire, basé à Marseille, battra pavillon français, "une première depuis 1984". La langue française sera la norme à bord, pour le confort des 1 100 passagers.

Inspiré par les menus d'antan

"Il n'y aura pas de tyrolienne, pas de mur d'escalade, pas de vague de surf… prévient Clément Mousset. Nous sommes sur un bateau. La vie en mer et en escale est la priorité". Avec des escales de 13 à 72 heures (contre six heures en moyenne dans l'industrie de la croisière) et des croisières de quatorze nuits en majorité, la compagnie entend faire goûter à ses passagers l'ambiance des voyages au long cours.

Les clins d'œil à l'épopée des paquebots transatlantiques sont nombreux, à commencer par le profil du paquebot, l'ancien Maasdam. "Il possède une coque noire et une étrave effilée par l'avant comme à l'époque du France", poursuit Clément Mousset. La forme des bandes bleue, blanche et rouge de la cheminée rappellera aussi aux amateurs les lignes azur et blanches du Norway, lorsque le France fut racheté. Le restaurant gastronomique proposera une version modernisée des menus d'antan : "On ne va pas manger comme dans les années cinquante, la richesse de la gastronomie à l'époque n'était pas la même. Néanmoins, on va s'inspirer, grâce à un chef étoilé, de ces anciens menus présentés sur le Normandie ou le France", note Cédric Rivoire-Perrochat. Les denrées alimentaires seront embarquées uniquement au port de Marseille ou au port du Havre. "Cela permettra de servir des huîtres ou des fromages à pâte molle. On ne peut pas imaginer partir du Havre sans camembert !"

Direction les aurores boréales

À l'intérieur du navire, déjà rénové il y a quelques années, le duo de fondateurs va investir dix millions d'euros pour des travaux techniques et la décoration. Outre les deux piscines (dont une avec toit amovible), le théâtre, le café-bibliothèque, le piano-bar, l'auditorium de 200 places, le paquebot comptera aussi… des terrains de pétanque et une zone de sport doux (yoga, Pilates), qui remplacent les habituels terrains de basket. Le paquebot comptera 629 cabines, de 16 à 97 m2, dont une centaine de cabines individuelles, sans supplément sur le prix.

Le baptême du Renaissance est prévu le 5 février 2023 au Havre, avant deux croisières inaugurales, les 10 et 25 février, direction la Norvège et ses aurores boréales. La suivante, à partir du 12 mars, emmènera les Havrais au soleil, dans le sillage du France. "Nous irons vers les Îles Canaries où il était parti en 1962 pour sa croisière inaugurale, avec à son bord Yvonne de Gaulle". CFC vise 34 000 passagers pour sa première année d'exploitation, au Havre et à Marseille.