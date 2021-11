[Photos] Le Havre. Partir en croisière depuis la cité Océane, c'est possible

Faire du Havre un port de croisières à l'année au même titre que Marseille, Patrick Pourbaix y croit. "C'est un challenge", reconnaît le directeur général France de la compagnie MSC, qui a inauguré mercredi 17 novembre une croisière hebdomadaire au départ de la cité Océane. Chaque mercredi de l'hiver, le paquebot MSC Magnifica embarquera des passagers direction "les perles de l'Europe" : Zeebruges en Belgique, Amsterdam (Imuiden) aux Pays-Bas, Hambourg en Allemagne et Southampton au Royaume-Uni.

Le Havre et les merveilles de la côte, un atout que veut valoriser la compagnie.

Vingt-deux embarquements d'ici avril

"Marseille a fait décoller les croisières en Méditerranée, il va se passer la même chose sur la côte atlantique avec Le Havre, c'est une question de temps", ambitionne Patrick Pourbaix. Pour cette première escale avec embarquement, seule une centaine de passagers est montée au Havre, pour rejoindre les 1 310 voyageurs déjà à bord. "Sur les vingt-deux embarquements programmés jusqu'à avril, il y a déjà 1 200 passagers inscrits. C'est une belle surprise au regard des circonstances actuelles", détaille le patron de MSC.

La compagnie s'est fixée pour objectif d'embarquer 200 personnes à chaque départ. Pour cela, elle compte sur les atouts du Havre : "C'est un port en front de mer, facile d'accès. C'est le port de Paris, accessible rapidement en voiture. C'est aussi un port qui n'est pas situé trop au sud, pour nous permettre de rallier Hambourg en sept jours."

Des escales "zéro fumée" en 2025

90 millions d'euros vont par ailleurs être investis dans les prochaines années par Haropa, Le Havre Seine Métropole et la Région Normandie, pour moderniser la pointe de Floride, où s'amarrent les paquebots. "Nous allons rénover les terminaux 12 et 13 existants et construire un terminal neuf, quai Roger Meunier, à la place des terminaux 1, 2 et 3", rappelle Jean-Baptiste Gastinne, président du club croisière et vice-président de la communauté urbaine. "Dès 2025, les escales seront 'zéro fumée', puisque les paquebots pourront se brancher à quai et couper leurs moteurs."