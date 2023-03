Seine-Maritime. Dockers et portuaires prévoient une opération "Port mort" au Havre et à Rouen

Au lendemain d'une sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites marquée par des opérations de blocage, la puissante fédération Ports et Docks de la CGT prévoit une opération "Port mort", mercredi 8 mars, notamment au Havre et à Rouen. "C'est un blocage complet du port, aucun travailleur ne pourra accéder à son poste de travail", prévoit Laurent Delaporte, secrétaire général du syndicat des travailleurs portuaires du Havre.

Montée en puissance

Ce durcissement du mouvement va se concrétiser avec "plusieurs points de blocages routiers" pour fermer l'accès au domaine portuaire. Le syndicat prévoit un rassemblement dès 6 heures, au niveau du centre administratif d'Haropa. Au Havre, les agents portuaires sont environ 1 500, selon la CGT. Ils gèrent les ponts, les écluses, les escales de paquebots et de ferries, la maintenance et la réparation navale, le dépannage des portiques de bord à quai. Les dockers, au nombre de 2 500 sur la place havraise, chargés de la manutention des navires de commerce, seront également mobilisés. Il ne devrait donc pas y avoir de déchargement ou chargement de navires.

À Rouen, l'opération "Port mort" devrait également être très suivie. "On va bloquer 25 kilomètres de quai, à partir du pont Flaubert jusqu'à Moulineaux. On fait également un point de blocage après Port-Jérôme-sur-Seine", explique Judicael Gibon, secrétaire général adjoint des dockers de Rouen. Ces derniers prévoient des mouvements de grèves et de blocages d'au moins 48 heures chaque semaine, voire 72 heures. Les dockers de Rouen doivent se réunir en assemblée générale, jeudi 9 mars, afin de décider de la suite du mouvement.

"On se laisse le temps de monter en puissance, prévient Laurent Delaporte. Si les choses doivent s'accentuer la semaine prochaine, ce sera peut-être beaucoup plus fort."