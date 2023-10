Voile. Alexis Loison, un Cherbourgeois à la Transat Jacques Vabre : "C'est du dépassement de soi"

Dimanche 29 octobre, le Cherbourgeois Alexis Loison va partir pour une mythique course au large : la Transat Jacques Vabre. Il va naviguer en duo avec Nicolas Jossier sur le navire Évidence nautique, sponsorisé par le Département de la Manche. C'est un monocoque Class 40 de 12,19 m de long. Les skippers doivent aller du Havre à Fort-de-France, en Martinique.

Pourquoi participer à cette course ?

"Elle fait partie des grands rendez-vous de la course au large française et même internationale. En tant que marin, c'est un rendez-vous que l'on attend avec impatience. Il y a deux ans, j'avais déjà fait cette course avec Nicolas Jossier et ça s'était vraiment très bien passé. On avait envie de remettre le couvert."

Qu'est ce qui vous anime quand vous êtes dans une course au large ?

"Il y a beaucoup de choses. Il y a une part d'aventure. Il y a la compétition. Prendre des seaux d'eau de mer, être dans le froid, mal manger, mal dormir, ça pourrait dégoûter plus d'une personne, mais c'est du dépassement de soi. La course au large, c'est un sport qui a beaucoup de valeur. Il faut savoir tout faire à bord d'un bateau. C'est un sport d'endurance, très stratégique, qui fait appel à de grosses ressources mentales… La liste est longue !"

Comment se prépare-t-on ?

"On répète ses gammes. On navigue. On ne va pas faire une transat en amont pour s'entraîner, mais on va faire des plus petits parcours. C'est aussi un sport mécanique, il faut que le bateau soit en parfait état de marche. Il y aura forcément de la casse, il faut donc préparer du matériel de secours pour réparer. C'est aussi de la préparation physique, pour pouvoir porter les voiles et éviter de se blesser. C'est de la préparation mentale pour aller chercher dans ses limites. C'est aussi bien déterminer les rôles de chacun. C'est très important de savoir qui va faire quoi à bord."

Par exemple ?

"Par exemple, qui va avoir le dernier mot sur la stratégie, parce qu'on peut ne pas être d'accord. Dans ces cas-là, les rôles doivent être bien déterminés. Avec Nicolas, on essaye d'avoir le même rituel. On est tous les deux capables d'être sur n'importe quel poste, mais on essaye, pour que ce soit plus fluide, que ce soit lui qui aille à l'avant pour le spi et moi dans la cellule arrière. Comme ça, quand on est un peu fatigués, on a nos repères et nos réflexes. Nicolas va être plus en charge des manœuvres et moi de la navigation et de la stratégie, même si on se concerte beaucoup et que les décisions sont prises en commun. On réussit ensemble et on se trompe ensemble."

Combien de jours en mer ?

"La dernière édition, on avait passé 18 jours en mer. Là, le parcours est identique. On n'avait pas eu beaucoup de vent, donc on pourrait imaginer 16 jours en mer. Mais on pourrait imaginer 20 jours aussi. Cela va vraiment dépendre de la direction et de la force du vent. C'est très dur de déterminer un temps. On va au moins passer deux semaines en mer, ça c'est clair."