[Photos+vidéo] Manche. Le Département présente son nouveau bateau de course

Sur le quai du port de Granville, un bateau de douze mètres de long taillé pour la course au large est amarré, jeudi 16 mars. Il s'agit d'un Class 40, de type scow, léger et avec une grande voilure. Et ce navire est aux couleurs du Département de la Manche : le Conseil départemental participe pour deux ans à son aventure, pour un total de 360 000 €.

Ce bateau, au numéro 185, sera amarré aux ports de Granville et Cherbourg. Pour le Département, cela fait partie de son projet "Evidence nautique", un plan de communication sur le nautisme à l'échelle du territoire. Ce Class 40 correspond au côté performance de ce plan. Trois marins vont l'utiliser au quotidien : Alexis Loison, Benoît Charon et Nicolas Jossier. A bord, ils vont participer à des courses au large de haut niveau comme la transat Jacques Vabre en octobre ou, plus près dans le temps, la Rolex Fastnet Race au départ de Cherbourg.

La vue depuis l'entrée de la cabine du Class 40 de la Manche.

Vue depuis la proue du navire.

Et son intérieur.

Ce n'est pas le seul but de ce navire. "L'objectif est aussi de participer à la formation et la détection des jeunes. On va emmener des jeunes navigants en devenir, qui ont potentiellement des projets de continuer après dans la course. Ils vont pouvoir venir à bord, progresser, apprendre et puis, un jour, avoir leurs propres projets", explique Nicolas Jossier, en charge du projet. Selon lui, les marins en herbe sont bien sur ce territoire, très maritime, mais comme lancer un premier projet de bateau de course peut être compliqué, l'idée est d'être une sorte "d'incubateur" en donnant des conseils et en les coachant. Pour l'instant (car rien n'est fermé), une quinzaine de jeunes sont sélectionnés pour venir aider sur le bateau et participer à quelques courses, notamment celles en équipage.

Benoît Charon, Jean Morin, le président du Département de la Manche, et Nicolas Jossier lors de la présentation du Class 40 du Département, jeudi 16 mars.