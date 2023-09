Journée du patrimoine. Le propriétaire du château de Carneville invité à l'Élysée !

Guillaume Garbe, le propriétaire du château de Carneville, est invité au palais de l'Élysée ce vendredi 15 septembre en soirée. Une invitation dans le cadre d'une exposition photographique qui met à l'honneur 24 projets retenus par le Loto du patrimoine, dont le projet de restauration de ce château du XVIIIe siècle acheté par Guillaume Garbe et sauvé de la mérule qui le ravageait lentement. Le site avait bénéficié de 490 000 euros du Loto du patrimoine.

Aujourd'hui, les charpentes et les toitures ont été refaites à neuf, comme à l'époque, au terme de 10 ans de travail. Une sauvegarde due aussi grâce à une armée de bénévoles qui œuvrent encore aujourd'hui à la restauration de ce château.

Guillaume Garbe rencontrera à l'Élysée le chef de l'État et son épouse ainsi que les membres de la Mission patrimoine de Stéphane Bern, initié par Emmanuel Macron pour identifier le patrimoine en péril.

Le château de Carneville est ouvert pour ces Journées du patrimoine samedi 16 et dimanche 17 septembre, avec des visites des lieux, et Isabelle Bois Cras et Mary vous convient à une marche et à une sieste poétique chaque jour à 15 h 30. Isabelle propose une lecture de ses poèmes, accompagnée par DulciMary au hammered dulcimer, cet instrument de musique ancien. Au programme pendant ces deux jours, animations et présence de producteurs locaux et les produits du maraîcher du château.

