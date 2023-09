Séisme au Maroc. Quelles sont les initiatives mises en place à Cherbourg pour aider les sinistrés ?

Des initiatives ont été mises en place dans la Manche et notamment à Cherbourg pour venir en aide aux sinistrés au Maroc, pays frappé par un tremblement de terre de magnitude de 6,8 au sud de Marrakech vendredi 8 septembre, vers 23 heures.

Un appel aux dons lancé par Izzet Keser

Comme il l'avait fait pour la Turquie, après un séisme en février 2023 ayant fait plus de 50 000 morts, Izzet Keser, gérant franco-turc du Royal Kébab avenue de Normandie dans le quartier des Provinces, a lancé depuis le mardi 12 septembre une cagnotte. Il est possible d'adresser ses dons au commerce directement chaque fin de matinée. La date de clôture de cet appel n'a pas été arrêtée. Izzet Keser avait pu récolter 4 000 € pour la Turquie.

Une collecte de dons organisée par Sanaa Ghazlane

Une collecte de dons aura lieu lundi 18, de 13 heures à 19 heures, et mardi 19 septembre, de 10 heures à 19 heures, à la salle des fêtes de Cherbourg. Elle est organisée par Sanaa Ghazlane et sa mère, en partenariat avec la mairie de Cherbourg-en-Cotentin et l'association les amis du Maroc. Sacs de couchage, couvertures, lampes torches, lait en poudre, kits de soins, couches, biberons, denrées alimentaires non périssables, habits pour enfants et adultes, chaussettes, gants… sont demandés. Une cagnotte lancée juste après le séisme a permis de récolter 10 000 € en trois jours.

De son côté, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin invite les habitants souhaitant adresser des dons à les effectuer via la Croix-Rouge française, le Secours populaire français ou la Fondation de France.

Des réactions de Marocains habitant à Cherbourg

À Cherbourg, Omar Charaf, président de la mosquée de Cherbourg, a ses parents, ses frères et sœurs, qui habitent dans la région de Ouarzazate, à une centaine de kilomètres de l'épicentre du séisme. Il a accepté de s'exprimer après la catastrophe :

Alae Eddine, 24 ans, a quitté le Maroc depuis 2018 en passant par la Turquie, la Grèce, l'Albanie, le Kosovo, la Serbie, la Croatie ou encore l'Italie. Sa famille est présente partout dans le pays, à Marrakech, à Oujda, à Rabat, ou encore à Azilal.