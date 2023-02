Cherbourg. Séisme en Turquie : Izzet Keser lance un appel aux dons pour venir en aide au pays

À la tête du "Royal Kebab", situé avenue de Normandie dans le quartier des Provinces à Cherbourg-Octeville, Izzet Keser, originaire de Turquie, a décidé de venir en aide au pays après le séisme dévastateur survenu lundi 6 février. Le bilan n'est que provisoire : environ 45 000 personnes ont été tuées.

Environ 4 000 € récupérés pour la Turquie

L'homme a découvert l'ampleur de la catastrophe à la télévision. Immédiatement, il décide avec son épouse de faire un don de 400 € en Turquie. "Si j'avais pu donner plus, je l'aurais fait", ajoute Izzet Keser. Il s'est ensuite rendu à la mosquée de Cherbourg pour lancer un appel à la solidarité. Une cagnotte est alors mise en place et environ 2 800 € ont pu être récoltés. L'argent a été envoyé lundi 20 février à l'association socioculturelle franco-turque basée à Caen et venant en aide aux sinistrés. Des clients du restaurant kébab de Izzet ont également participé, avec environ 1 000 € récupérés au mardi 21 février. "Je remercie toutes les personnes qui ont donné", ajoute le restaurateur.

"Le plus grand séisme après 1999"

Originaire de la région Cappadoce, la famille d'Izzet a senti les secousses mais a été épargnée par les dégâts. C'est le sud-est du pays, proche de la frontière avec la Syrie, qui a été fortement touché. Entre dix et onze villes de Turquie ont été endommagées comme Gaziantep. "C'est, je crois, le plus grand séisme après celui de 1999, qui avait touché Izmit, d'où est originaire ma femme (plus de 17 000 morts)", note Izzet.

Après les nouvelles répliques lundi 20 février, le franco-turc craint que le bilan dépasse les 50 000 morts. Les personnes qui ont envie de faire un don peuvent passer de 9 h 30 à 21 heures environ au restaurant Royal Kebab.

Par ailleurs, le Secours Populaire de la Manche avait également lancé un appel aux dons. Ils peuvent être envoyés via Internet ou à la fédération de la Manche dont les locaux se trouvent au 307, rue du plat chemin à Cherbourg.