Insolite. "C'est où dans Dieppe, Honfleur ?", "Vous les mettez vous-même les galets ?" : les plus belles perles de l'office de tourisme

Il y a les perles du baccalauréat à la fin de l'année scolaire, et puis il y a les perles de l'office de tourisme à la fin de l'été. C'est une tradition quand s'achève la saison estivale, les agents et conseillers ressortent les questions les plus farfelues posées par les touristes de passage. À Dieppe, l'année 2023 semble être un bon cru, à en croire les perles compilées par l'office de tourisme.

Il y a ceux qui restent fâchés avec la géographie, comme ce randonneur du GR21 se présentant au comptoir de l'office de tourisme de Dieppe pour demander "c'est où la ville de Dieppe ?". Ou cet autre touriste qui espérait faire d'une pierre deux coups : "C'est où dans Dieppe, Honfleur ?" Dommage pour lui, mais il faudra faire une petite heure de route supplémentaire pour visiter la ville des impressionnistes.

"Vous en avez mis jusqu'où des galets ?"

Comment parler de Dieppe sans évoquer ses galets. C'est un classique dans la cité Ango, nombreux sont les visiteurs à être fascinés par ces milliers de petites roches rondes sur la plage, les conduisant parfois à poser des questions "insolites", pour ne pas dire autre chose. L'un d'eux se demande ainsi : "Vous en avez mis jusqu'où des galets ?" Avant de renchérir : "D'ailleurs, vous les mettez vous-même ?"

Et puis, il y a les plus coquins. Sans doute gêné par l'inconfort des galets, ce visiteur était à la recherche d'une "plage où je pourrais faire l'amour avec ma femme".

Après les nuls en géographie, il y a ceux qui ont du mal avec la logique. "Combien de temps de marche entre la gare et la plage ?", demande l'un des visiteurs à l'office de tourisme. "10 minutes", répond le conseiller. "Et entre la plage et la gare ?", interroge alors le visiteur. Enfin, il y a ceux avec qui il ne faut pas être trop pressé. Un jour, un agent reçoit un coup de téléphone d'un potentiel visiteur demandant des informations. En plein milieu des explications, la personne s'arrête : "Attendez, j'ai une envie pressante, ne quittez pas !" L'agent reste au bout de fil mais, après 3 minutes, retourne à ses occupations. La personne rappelle une heure plus tard pour dire : "Je suis désolée c'était plus long que prévu."